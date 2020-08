Domani, domenica, 23 Agosto, prosegue il Festival Lirico dei Teatri di Pietra. Nuova tappa nel magico scenario del Teatro greco di Tindari con un Gala interamente dedicato al compositore dell’amore: Giacomo Puccini.

Le voci di Maria Francesca Mazzara (giovane e affermato soprano palermitano vincitrice di numerosi e prestigiosi concorsi e presenza fissa in alcuni tra i principali Teatri lirici nazionali e internazionali) e di Antonino Interisano (tenore originario di Enna, già vincitore del Premio Di Stefano, che ha incarnato quasi tutti i ruoli più ambiziosi per il registro tenorile calcando i palcoscenici più prestigiosi, dall’Opera di Roma alla Philharmonic di Berlino, dal Teatro dell’opera di Tokio sino all’Opera Nazionale Greca), accompagnate al pianoforte dalla valida Giulia Russo, faranno rivivere le passioni, le grandi emozioni, le suggestioni e i sentimenti delle più commoventi e struggenti pagine del compositore toscano; suites da “La Bohème”, “Madama Butterfly”, “Tosca”, “Gianni Schicchi”, “Turandot”, “Manon Lescaut”, “La Fanciulla del West”, potranno essere apprezzate dal pubblico, sempre numroso, che ormai affolla le kermesse del Festival Lirico dei Teatri di Pietra definito come la stagione più “cool” dell’Estate Siciliana 2020.

Giovedì scorso con inizio alle 21.30, al Teatro antico di Taormina sempre nell’ambito del tour del Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2020, prestigiosa kermesse lirico sinfonica promossa e organizzata dal Coro Lirico Siciliano è andato in scena un gala interamente dedicato ai due massimi compositori della tradizione operistica: Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini.

Il PUCCINI & VERDI OPERA GALA è stata un’occasione per poter apprezzare grandi voci del panorama lirico nazionale e internazionale; una vera e propria maratona lirica sulle eterne melodie verdiane e pucciniane.

Si sono esibiti nel magico Teatro della “Città del centauro” il soprano Yao Bohui, il mezzosoprano Maria Motta, i tenori Antonino Interisano e Dave Monaco e il baritono Alberto Munafò. Il recital lirico sarà sostenuto dalle virtù pianistiche di Ruben Micieli.