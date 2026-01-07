Una tragedia si è consumata nelle scorse ore lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo, dove un uomo di 79 anni ha perso la vita mentre si trovava alla guida della propria automobile. L’anziano stava procedendo in direzione del capoluogo siciliano quando, improvvisamente, è stato colto da un malore rivelatosi poi fatale.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, il conducente avrebbe avvertito i primi segnali del malessere poco prima di impegnare l’uscita della galleria Telegrafo. Nonostante la criticità del momento, l’uomo ha mostrato un estremo riflesso di lucidità, riuscendo ad accostare il veicolo ai margini della carreggiata. Questa manovra disperata ha evitato che la vettura finisse fuori controllo, scongiurando il coinvolgimento di altri mezzi in transito e potenziali tamponamenti a catena all’interno del tunnel.

I soccorsi sono scattati immediatamente grazie alle segnalazioni degli altri automobilisti. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, ma il personale sanitario, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione cardiopolmonare, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del settantanovenne. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti di rito, sebbene tutto lasci presupporre che la morte sia sopraggiunta per cause naturali.

L’evento ha pesantemente condizionato la viabilità autostradale per gran parte della giornata. Il traffico verso Palermo è rimasto paralizzato per diverse ore, con la formazione di lunghe code e rallentamenti nel tratto compreso tra gli svincoli di Giostra e Villafranca. Gli agenti della polizia stradale sono intervenuti per eseguire i rilievi tecnici necessari e per gestire il complesso deflusso delle auto rimaste bloccate, fino alla completa messa in sicurezza della carreggiata e alla rimozione del veicolo.