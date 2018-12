A causa di una frana, la strada statale 114 “Orientale Sicula” è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 22,750, nel territorio comunale di Alì Terme, in provincia di Messina.

La circolazione è provvisoriamente deviata sulla rete locale. Sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

(foto repertorio)