Ciclismo giovanile, la rappresentativa siciliana si impone in Toscana

Giovanni Bartuccio dell’Asd Cambria, porta in alto i colori della Rappresentativa Siciliana di ciclismo e vince a Poggio a Caiano – in provincia di Prato – la 79ma Coppa Giulio Burcì, riservata alle categorie giovanili.

Il giovane siciliano taglia per primo il traguardo spiazzando tutti concludendo nel migliore dei modi una fuga iniziata ai primi chilometri che gli ha fruttato un vantaggio massimo di 1’40”.

La gara prevedeva 4 giri da 11,2 km in pianura e due da 14,5km con una salita (Seano) a giro, in tutto 74 km che ha contato alla partenza quasi 70 allievi (categoria con ciclisti di 15 e 16 anni, ndr) provenienti da tutta Italia.

Il ciclista di Milazzo e un altro corridore sono andati in fuga sin dai primi chilometri arrivando ad avere un minuto e 40 di vantaggio nei 4 giri in piano. Appena iniziata la salita del Seano, Bartuccio stacca il compagno di fuga e si invola verso l’arrivo in solitaria chiudendo la prova in 1.55’40” ad una media di 38,594 kmh. Da sottolineare il lavoro di squadra che porta un 6° posto del messinese Damiano Doddis e un 7° del palermitano Cristian Buturo.

Ultima vittoria della Rappresentativa Siciliana risale al maggio 2021

L’ultima vittoria della Rappresentativa Siciliana su strada risale a maggio del 2021, quando Paolo Leone si impose sempre con la categoria Allievi al Trofeo Gsl.

Questo il commento del tecnico regionale Nello Cangemi: “La trasferta è andata molto bene e siamo felici dei risultati ottenuti. Siamo stati impegnati con due gare, la prima con gli esordienti dove abbiamo ottenuto un buon 9° posto con Lo Piccolo. Nel pomeriggio la gara riservata agli Allievi ci ha regalato la gioia più grande. Nel pomeriggio di sabato, assieme ad Alessandro Mansueto abbiamo cercato di dare i giusti consigli ai ragazzi su come andava affrontata la gara, e sono stati bravi a mettere in atto le strategie di gara che avevamo programmato. È stata una vittoria corale, di squadra. Complimenti anche a Doddis e Buturo, bravi a chiudere tutti i tentativi di attacco degli avversari. Siamo molto contenti per questo risultato che da entusiasmo a tutto il movimento”.

Guardì “Finalmente anche su strada arrivano risultati importanti”

Soddisfatto il presidente regionale della Federciclismo Dino Guardì: “Finalmente arrivano risultati importanti anche dal settore strada, che premiano gli sforzi del Comitato Regionale. Dopo due anni torniamo alla vittoria in un palcoscenico importante come quello toscano. La Sicilia è da anni protagonista nel fuoristrada, sia per quanto riguarda i risultati agonistici della nostra Rappresentativa, che per quanto riguarda l’organizzazione di eventi di levatura nazionale. Ci aspettiamo che la crescita continui anche nel settore strada, la strada presa è quella giusta”.