I carabinieri della compagnia di Taormina hanno arrestato un diciottenne a Furci Siculo, ritenuto responsabile di tentato omicidio. Il provvedimento è scaturito dall’intervento effettuato nella tarda serata di ieri dai militari delle stazioni di Santa Teresa di Riva e Giardini Naxos, in seguito alla segnalazione di una passante al centododici che indicava un acceso diverbio tra giovani all’interno della villa comunale.

I primi accertamenti sul posto hanno permesso di accertare che si era verificata una violenta lite tra ragazzi, durante la quale uno dei partecipanti aveva colpito un coetaneo con alcuni fendenti.

Le indagini successive, basate sulle testimonianze raccolte e sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno consentito di identificare rapidamente il presunto aggressore. I carabinieri lo hanno rintracciato nella sua abitazione e tratto in arresto.

Al termine degli atti di rito, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.