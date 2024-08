In attesa dell’attesissimo tour nei palazzetti, che partirà il 19 dicembre 2024 dal Forum di Milano, Francesco Gabbani sarà il 24 agosto a Milazzo, al Teatro al Castello. Accompagnato dalla sua band – composta da Filippo Gabbani alla batteria, Lorenzo Bertelloni alle tastiere, Giacomo Spagnoli al basso, Marco Baruffetti e Leonardo Caleo alla chitarra – l’artista porterà sul palco uno spettacolo che ripercorre dieci anni di carriera, dagli esordi ai successi sanremesi, fino ai brani che hanno fatto ballare ed emozionare il grande pubblico. Ma non è tutto: la serata sarà anche l’occasione per ascoltare in anteprima qualche novità, in vista dell’imminente pubblicazione del primo singolo del suo nuovo progetto discografico.

La carriera di un artista multiplatino

Francesco Gabbani, cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, è nato a Carrara nel 1982 e, nel corso della sua carriera, ha pubblicato cinque album in studio, collezionando ben 13 dischi di platino e 4 dischi d’oro. Tra i suoi successi più noti, ricordiamo “Amen” (platino), con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2016 nella categoria ‘Nuove Proposte’, “Occidentali’s Karma” (sei dischi di platino), trionfatore del Festival di Sanremo nel 2017 nella categoria ‘Big’, “Tra le granite e le granate” (2 dischi di platino), “Viceversa” (2 dischi di platino), che si è classificato secondo al Festival di Sanremo nel 2020, e “Spazio Tempo”, sigla della serie televisiva “Un Professore”. Con oltre 700 milioni di visualizzazioni su YouTube, Gabbani continua a essere uno degli artisti più amati e seguiti del panorama musicale italiano.

Manu Chao in concerto in Sicilia, il 20 agosto al Piccolo Parco Urbano di Bagheria

Manu Chao, icona della musica libera, che travalica i confini e parla di pace, amore, e fratellanza, è pronto a far cantare e ballare il pubblico siciliano con uno show speciale, un set acustico che farà risuonare i suoi brani indimenticabili sotto una nuova veste in un’unica data siciliana annunciata oggi per il 20 agosto al Piccolo Parco Urbano di Bagheria. Il concerto andrà in scena dalle ore 22.00.