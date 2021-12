Vittoria per il comune

Non si farà il complesso turistico sull’isola delle Sirene di Taormina, celebre località turistica siciliana in provincia di Messina. Lo ha deciso la Sezione giurisdizionale del consiglio di Giustizia amministrativa della regione Siciliana. La Giunta taorminese aveva deciso, infatti, di fare appello alla sentenza del Tar di Catania contro il progetto per la costruzione di una casa vacanze nella splendida isola. Secondo il Comune, difeso dall’avvocato Giovanni Marchese, il progetto presentato appariva in contrasto con le norme di attuazione allegate al Piano regolatore generale”.

La decisione del CGA

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – presidente Rosanna de Nictolis, estensore Antonino Caleca – ha definitivamente pronunciato la sentenza sull’appello, respingendo il ricorso presentato dalla ditta Russo Morosoli srl, che aveva chiesto al Comune messinese l’autorizzazione per un progetto di demolizione e ricostruzione, con aumento della volumetria esistente, per la realizzazione di un complesso turistico sull’isola delle Sirene in località Mazzarò, nel Comune di Taormina.

Il ricorso del Comune di Taormina

Il Comune aveva rigettato l’istanza salvo poi perdere il ricorso presentato dalla Russo Morosoli davanti al Tar di Catania. La ditta aveva chiesto e ottenuto dal giudice amministrativo di annullare il provvedimento di diniego arrivato dal comune che però ha fatto ricorso a tale decisione ritenendo errati gli indici urbanistici per le zone costiere applicati e sottolineando come il permesso di costruire non poteva essere dato in assenza di un piano particolareggiato. Ora la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa ferma di fatto il braccio di ferro tra il comune messinese e la ditta, la casa vacanze non si farà.