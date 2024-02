I feriti (due in codice rosso e uno in codice giallo) in tre ospedali diversi

Quattro feriti e due giovani estratti dalle lamiere. Questo il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella notte di ieri, 11 febbraio sulla strada statale 113 (al km 102,500) nel comune di Capo d’Orlando nel Messinese. Una squadra del comando dei vigili del fuoco di Messina, del distaccamento di Sant’Agata di Militello, è intervenuta. Estratti due ragazzi dei quattro a bordo della vettura assicurandoli alla barella spinale e affidandoli al personale sanitario del 118 presente sul luogo del sinistro, per le prime cure.

I feriti (di cui due in codice rosso e uno in codice giallo) sono stati trasportati, a bordo di 3 diverse ambulanze, in tre nosocomi tra i comuni di Patti e Sant’Agata Militello. Le cause sono al vaglio degli inquirenti.

Incidente tra due vetture nel Catanese, donna estratta dalle lamiere

Pochi giorni fa incidente stradale tra due vetture in via Nizzetti ad Aci Catena nel Catanese. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale del comando provinciale del capoluogo Etneo per estrarre una donna di 67 anni che è rimasta incastrata nell’abitacolo della propria automobile. L’intervento dei pompieri si è svolto in collaborazione con i sanitari del Servizio del 118. La persona è stata poi trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro in codice rosso per politrauma, in gravi condizioni. Sul posto anche carabinieri e polizia locale per gli accertamenti di competenza.

Incidente mortale a Custonaci

Un giovane è morto alcuni giorni fa in un incidente stradale a Custonaci nella zona di via Purgatorio. L’auto su cui viaggiavano due automobilisti è finita contro il muro di un’abitazione. Il giovane è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo, ma è morto appena arrivato. La giovane è stata portata in codice rosso all’ospedale di Trapani. Le sue condizioni sono gravissime.

La vettura è andata completamente distrutta. Per estrarre i corpi dalle vetture sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno affidato i due feriti ai sanitari del 118. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.