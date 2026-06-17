Anteprima della XX edizione del SalinaDocFest

A Messina il 18 e 19 giugno 2026 con Matteo Garrone, premio Sdf Fondazione Messina per la cultura, si svolgerà l’anteprima della XX edizione del SalinaDocFest, fondato e diretto da Giovanna Taviani che si terrà a Salina dall’8 al 12 Luglio 2026, dedicata al tema Odissee: i viaggi antichi e contemporanei, le traversate del mare, le migrazioni dei popoli e dell’immaginario. La due giorni messinese vedrà la presenza di Giovanna Taviani, della presidente della associazione Giulia Giuffrè (main partner del Festival come Irritec) e del vicepresidente, Gaetano Calà.

Il successo delle prime due edizioni

Dopo il successo delle prime due edizioni del Premio SDF Fondazione Messina per la Cultura, assegnati nel 2024 e 2025 a Giuseppe Fiorello e a Elio Germano, che hanno visto la presenza a Messina di personalità̀ di alto rilievo del cinema e della cultura come Lidia Ravera, Marco Morricone, Marcello Sorgi, Nichi Vendola, quest’anno il SalinaDocFest rinnova il gemellaggio invitando uno dei maggiori registi del panorama contemporaneo. Matteo Garrone, il 18 giugno presenterà̀ alle 21.00 al cinema Lux di Messina Io Capitano, il suo ultimo film candidato agli Oscar nel 2024. A intervenire e consegnare il Premio il sindaco di Messina Federico Basile e il presidente della Fondazione Messina per la cultura Rosario Coppolino. Il programma del 18 giugno prevede alle 22:00 la proiezione di Io Capitano (2024) interpretato da Seydou Sarr e Mamadou Kouassi con il montaggio di Marco Spoletini e quello del suono di Maricetta Lombardo. Nel film Seydou si trasfigura in Ulisse, il viaggiatore per antonomasia, ospite perenne di una terra di mezzo, dove tutto è possibile, anche volare nel deserto e vivere la realtà come una metafora. Il cinema di Garrone, attraversa il reale trasformandolo in fiaba e mito rendendolo racconto archetipico.

“La mia passione per le fiabe, e in generale per i miti, risale al mio rapporto con la pittura e al mio desiderio di avventurarmi dentro tutti gli archetipi e i labirinti della condizione umana. Le fiabe mi hanno sempre permesso di fare un viaggio in alcuni temi esistenziali che avevo voglia di esplorare e al tempo stesso mi hanno dato l’opportunità di reinventare visivamente dei mondi. Racconta a Giovanna Taviani Matteo Garrone nell’intervista al catalogo del festival – l’Odissea è il viaggio per antonomasia dell’eroe che attraversa una serie di difficoltà prima di arrivare alla mèta. Uberto Pasolini mi chiese di fare la regia del suo “Itaca – Il ritorno”, ma io ero impegnato col mio film e non potei accettare. Il film non l’ho ancora visto ma ho molta stima e simpatia per Uberto. Molti produttori mi hanno chiesto di realizzare un film sull’Odissea. Chissà”.

Il programma della due giorni

Il programma della due giorni messinese prosegue la mattina del 19 giugno con Matteo Garrone che, presso l’Università degli studi di Messina – Dams alle 9:30 / 11:30, parlerà con gli studenti del suo percorso cinematografico in una masterclass dal titolo Dietro le quinte del cinema di Matteo Garrone – Da Estate romana fino a Io Capitano. Il Dams di Messina fa parte del dipartimento Cospecs dell’Università di Messina, e l’incontro sarà seguito dal professore del corso di estetica dei Nuovi media e comunicazione visuale Francesco Parisi. La masterclass incentrata sul dietro le quinte del cinema di Matteo Garrone, sarà un’occasione per gli studenti di ascoltare il racconto del regista a partire dalle prime esperienze documentarie per arrivare ai film che ne hanno fatto uno degli autori italiani più conosciuti e premiati al mondo. Un racconto da dietro le quinte sul montaggio, sul suono, sulla costruzione cinematografica del viaggio di uno dei maggiori registi italiani in un percorso per immagini rivolto ai giovani da Estate romana a Gomorra, Primo amore, L’imbalsamatore, Dogman, Tale of Tales, Reality, Pinocchio, Io Capitano. Verranno proiettate clip dalle opere, e gli studenti potranno partecipare a un Q&A con il regista.

I contributi

Il SalinaDocFest diretto da Giovanna Taviani, è realizzato con il contributo del Mic – Direzione generale cinema e audiovisivo, con il contributo della Regione Siciliana, Assessorato turismo sport e spettacolo – Sicilia film commission, assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Irvo – Istituto regionale del vino e dell’olio, comune di Malfa, comune di Santa Marina Salina, con il sostegno e la compartecipazione di Fondazione Messina per la cultura, città di Messina, di Fondazione Sicilia e con il patrocinio di Impresa cultura Italia confcommercio e Confapi Sicilia.