Il 25 maggio è nata la prima sezione del movimento

Nasce anche in Sicilia il Movimento Volt, il movimento viola, nato 2 anni fa a livello europeo, ha ottenuto il suo battesimo siciliano a Messina lo scorso 25 maggio. Il gruppo ha convalidato la propria nascita nel corso di un incontro tra diversi team in merito alle tematiche comuni ed alle modalità di rapporto al territorio.

La Presidente Nazionale del Movimento Volt ha tenuto una sessione formativa in merito al “Team Building” e sulla base di questa, durante il pomeriggio, si è discusso in merito all’organizzazione in termini di risorse umane del Partito. Un Partito nuovo e giovane che già ad attobre 2018 ha approvato il suo programma elettorale comune adottato da tutte le “sezioni locali” di ogni città europea ove il partito ha sede.

Nel corso del pomeriggio è poi intervenuta anche Caterina Mittiga, scrittrice Messinese e Founder di “A Story Shop” un sito web che raccoglie storie di donne in ogni contesto e che si prefissa l’obiettivo di diffondere una “consapevolezza rosa” sul valore e sul ruolo delle donne all’interno della società, con lei Volt ha affrontato il tema della disuguaglianza di trattamento, delle difficoltà di affermazione delle Donne nella Società e della valorizzazione della componente femminile, temi fondamentale per il Movimento Viola.

“Il 1° Congresso di Volt Sicilia – rendono noto i membri – ha affermato, nuovamente, i principi del Movimento, un Movimento progressista che vuol dare risposte alle problematiche quotidiane dei cittadini tramite un ascolto continuo ed un azione continuativa, un Movimento composto da giovani ma che si allarga sempre più alla fascia Over 40, un partito che si pone come “la Soluzione nuova” in alternativa agli oramai vetusti ed inefficaci Partiti tradizionali; la Location di VillaRe non è stata scelta casualmente, essa ha rappresentato infatti il grande potenziale che ne può derivare dalla valorizzazione delle peculiarità locali, una valorizzazione che in sinergia con Politiche Europee efficaci, può essere la soluzione definitiva al rilancio dell’intero Mezzogiorno”.

Volt ha ha conquistato il suo primo seggio durante le Elezioni Europee, ottenuto grazie alla vittoria del Movimento in Germania, eleggendo, a distanza di 2 anni dalla fondazione, il suo primo europarlamentare, Damian Boeselanger, uno dei 3 fondatori di Volt.