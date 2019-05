Il risultato elettorale siciliano disegna nuovi scenari. In base ai dati fin qui disponibili è possibile una prima valutazione degli eletti anche se ancora non definitiva visto che entreranno in gioco calcoli di resti che potrebbero spostare gli equilibri per uno o due assegnazioni.

IL DATO NAZIONALE

In casa 5 stelle salgono certamente la Iena Dino Giarrusso che arriva primo per preferenze e viene riconfermato Ignazio Corrao. Molto probabile che scatti un terzo seggio che spetterebbe a Alessandra Todde. In casa Lega scattano 2 seggi. Scattano per Salvini e per Annalisa Tardino. Se il Vice Premier lascerà il secondo eletto sarebbe Francesca Donato con Igor Gelarda beffato per poco meno di 1700 voti.

Ecco tutte le preferenze nel collegio isole Sicilia Sardegna attraverso le quali si può disegnare un quadro chiaro di vincitori e sconfitti anche all’interno dei partiti

Movimento 5 Stelle

Dino Giarrusso 116.776 (eletto)

Ignazio Corrao 115.365 (eletto)

Alessandra Todde 88.206 (probabilmente eletta)

Flavia Di Pietro 45.686

Matilde Montaudo 44286

Donato Forcillo 29.004

Giuseppina Antonella Corrado 22.970

Antonio Brunetto 17.621

Lega Salvini Premier

Matteo Salvini 239.026 (eletto)

Annalisa Tardino 32.767 (eletta)

Francesca Donato 28.067 (eletta se rinuncia Salvini)

Igor Gelarda 26.383

Massimiliano Piu 25.788

Sonia Pilli 24.568

Angelo Attaguile 20.553

Maria Concetta Hopps 15.786

Partito Democratico

Pietro Bartolo 135.037 (eletto)

Caterina Chinnici 112.459

Andrea Soddu 69.506

Michela Giuffrida 52.185

Virginia Puzzolo 13.522

Leonardo Ciaccio 11.711

Attilio Licciardi 10.086

Mila Spicola 7.331

Forza Italia

Silvio Berlusconi 90.271 (eletto)

Giuseppe Milazzo 74.624 (eletto se rinuncia Berlusconi)

Saverio Romano 73.093

Dafne Musolino 47.097

Salvatore Cicu 28.470

Giorgia Iacolino 24.211

Gabrialla Giammanco 18.455

Gabriella Greco 13.148

Fratelli d’Italia

Giorgia Meloni 63.360 (eletta)

Raffaele Stancanelli 30.293 (eletto se rinuncia Meloni)

Giovanni Luca Cannata 20.028

Carolina Varchi 14.295

Francesco Paoli Scarpinato 13.888

Antonella Zedda 13.536

Maria Fernanda Gervasi 9.283

Francesco Rizzo 7.166

+Europa (Nessun eletto, non passa lo sbarramento)

Fabrizio Ferrandelli 8.596

Pietrina Putzolu 5.058

Maria Saeli 3.958

Giuseppa Sano’ 3.012

Stefania Ficani 2.131

Elia Torrisi 1.984

Silvja Manzi 1.083

Marco De Andreis 422