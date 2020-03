Il programma

Il Teatro Vittorio Emanuele di Messina non si ferma ma arriva direttamente nelle case dei suoi spettatori come già hanno fatto diversi teatri dell’isola portando online spettacoli e concerti. Da mercoledì 25 marzo 2020 prende il via “TeatroVittorioEmanuele/Home”, 17 proposte di spettacoli lirici, di prosa e film, che terranno compagnia al pubblico, in attesa di poter nuovamente presentare gli spettacoli in sala.

Sarà possibile rivedere le più importanti produzioni tra le quali, per citarne solo alcune, Tosca, La Traviata, Madama Butterfly, Carmen, Trovarsi di Pirandello e tante altre. Gli spettacoli saranno disponibili sul sito istituzionale del teatro e sul canale youtube del Teatro Vittorio Emanuele.

Il programma:

Stagione 2005/2006 “Il trovatore”, dramma lirico in quattro parti su libretto di Salvatore Cammarano, musica di Giuseppe Verdi, direttore Maurizio Arena, regia Roberto Laganà Manoli.

Stagione 2005/2006 “Tosca”, opera lirica in tre atti di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, musica di Giacomo Puccini, direttore Massimiliano Stefanelli, regia Daniele Abbado.

Stagione 2005/2006 “Rigoletto”, melodramma in tre atti di Francesco Maria Piave, musica di Giuseppe Verdi, direttore Maurizio Arena,regia Roberto Laganà Manoli.

Stagione 2006/2007 “Ernani, dramma lirico in quattro atti di Francesco Maria Piave Musica di Giuseppe Verdi, direttore Andrea Licata, regia Beppe De Tomasi.

Stagione 2006/2007, “Adriana Lecouvreur”, opera in quattro atti su libretto di Arturo Colautti, musica di Francesco Cilea, direttore Maurizio Arena, regia Pier Francesco Maestrini.

Stagione 2007/2008 “Il barbiere di Siviglia”, melodramma buffo in due atti di Cesare Sterbini, musica di Gioachino Rossini, direttore Vito Clemente, regia Giorgio Pressburger.

Stagione 2007/2008 “Un ballo in maschera”, melodramma in tre atti su libretto di Antonio Somma, musica di Giuseppe Verdi, direttore Carlo Palleschi, regia Giancarlo Cobelli ripresa da Ivo Guerra.

Stagione 2008/2009 “La Bohème, dramma lirico in quattro quadri su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, musica di Giacomo Puccini, direttore Carlo Palleschi, regia Giovanni Scandella.

Stagione 2008/2009 “La traviata”, melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, musica di Giuseppe Verdi, direttore Marcello Panni, regia Paolo Baiocco.

Stagione 2008/2009 “Carmen”, opera comique in quattro atti su libretto di Henrì Mehilhac e Ludovic Halévy, musica di Georges Bizet, direttore Ivo Lipanovic, regia Francesco Esposito.

Stagione 2009/2010 “Madama Butterfly”, opera in tre atti su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, musica di Giacomo Puccini, direttore Antonino Fogliani, regia di Stefano Vizioli.

Stagione 2009/2010 “Don Giovanni”, dramma giocoso in due atti su libretto di Lorenzo Da Ponte, musica di Wolfgang Amadeus Mozart, direttore Christopher Franklin, regia Pier Francesco Maestrini.

Stagione 2009/2010 “L’heure espagnole” di Ravel, “El sombrero de tres picos” di de Falla, direttore Carlo Palleschi,regia Vincenzo Tripodo.

Stagione Teatrale 2010/2011 “Trovarsi” di Luigi Pirandello, adattamento e regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi

con Mascia Musy e Angelo Campolo.

Stagione 2011/2012 “Elisir d’amore”, melodramma giocoso in due atti su libretto di Felice Romani Musica di Gaetano Donizetti, direttore Alberto Veronesi, regia Francesco Torrigiani.

Stagione 2011/2012 “Norma”, tragedia lirica in due atti su libretto di Felice Romani Musica di Vincenzo Bellini Direttore Andrea Licata, Regia Federico Tiezzi.

Stagione 2014/2015 “La prova – il film”, con Angelo Campolo, Regia di Ninni Bruschetta.