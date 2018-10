L'anziano è già stato dimesso ed è tornato a casa

Miracoloso intervento chirurgico quello effettuato su un paziente di 106 anni. L’anziano era giunto al pronto soccorso dell’ospedale Piemonte di Messina qualche giorno fa privo di coscienza. I medici lo avevano rianimato dopo un blocco elettrico al muscolo cardiaco.

Ma il cuore dell’anziano batteva troppo lentamente e si è reso necessario un intervento chirurgico per installare un pacemaker. “La complessità del caso- sottolinea il primario Cannavà- sta tutta nell’età avanzata del paziente e nel suo stato generale di grande anziano, quindi nella fragilità intrinseca del sistema cardiorespiratorio e non per la tipologia di procedura chirurgica”.

Il paziente ha superato l’intervento in modo stupefacente tanto da essere già stato dimesso e rimandato a casa.