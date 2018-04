Iscrizioni alla manifestazione sportiva aperte fino al 20 aprile.

Il 25 aprile si correrà la seconda edizione del “Memorial Annarita Sidoti”, presentato questa mattina presso l’auditorium comunale di Gioiosa Marea, alla presenza, tra gli altri del primo cittadino del comune messinese Ignazio Spanò, di Salvatore Coletta, allenatore della Sidoti e di Pietro Strino marito di Annarita.

“Sono anche manifestazioni come questa – ha affermato Coletta – che servono per ricordare la figura di Annarita, donna e atleta che dobbiamo ricordare sempre ed in qualunque occasione. Annarita – ha concluso Coletta – è stata una risorsa ed un esempio da seguire, non solo per la Sicilia ma per l’Italia intera, un esempio anche per quei giovani che non hanno vissuto le sue gesta ma che la rivedono attraverso occasioni come una gara o un’altra manifestazione in suo ricordo”.

Dopo il primo Memorial dedicato alla Sidoti, disputato lo scorso anno a Falcone, la gara si sposta dunque nella sua naturale collocazione in quel di Gioiosa Marea e sul lungomare intitolato alla Sidoti.

