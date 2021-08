Notte di fuoco

Continua a bruciare l’Isola a causa di numerosi incendi, per la maggior parte di natura dolosa

per la maggior parte di natura dolosa Bruciano le Madonie dove sono arrivati anche i Canadair

Vasto incendio anche alle Eolie, una persona in ospedale

E’ stata una notte lunghissima per i lavoratori del settore antincendio a causa di decine di roghi appiccati in varie parti dell’Isola. Dalla provincia di Palermo, al Messinese, alla provincia di Trapani, la Sicilia è ormai ostaggio continuo degli incendiari.

Dall’alba di oggi sono 8 i Canadair in azione

Dopo una notte di lavoro per le squadre dei Vigili del fuoco a causa dei numerosi incendi boschivi nelle province siciliane di Palermo e Messina, e in quelle calabresi di Reggio Calabria e Cosenza, dall’alba 8 Canadair in volo a Castel di Lucio (ME) (nel video), Geraci, Gangi e Scillato (PA), dove alcune stalle sono state coinvolte dalle fiamme e diverse case sono state evacuate; Bagaladi (RC) e Longobucco (CS).

Le Madonie tra i territori più colpiti

L’incendio che ieri ha devastato il territorio di Gangi è proseguito nella notte e è arrivato a colpire i territori di Geraci Siculo, San Mauro Castelverde e Scillato. Una delle zone più belle della provincia è stata devastata dalle fiamme.

Vasto incendio alle Eolie

A Lipari inferno di fuoco a Quattropani per oltre 30 ettari di terreno, ridotta in cenere. È stata anche una nottata di paura per gli isolani, villeggianti e turisti. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 23 nelle località di Caolino e Valle Pera. Per il vento di scirocco che soffiava in poco tempo si sono propagate anche altissime ad Aria Morta e Costa D’Agosto. Il bilancio è pesantissimo: una casa è stata evacuata con attimi di panico degli abitanti, mentre una decina nelle varie località sono state danneggiate. Un isolano per salvare casa e animali di vicini è anche finito in ospedale.

Ingenti i danni

Le altre situazioni più gravi la zona del partinicese, Balestrate, Campofiorito. Ingenti i danni provocati dalle fiamme che hanno divorato ettari di terreno. I sindaci sono stati in prima linea nelle operazioni di spegnimento.