Un uomo di 76 anni, residente a Mazzarrà Sant’Andrea, è stato arrestato ieri pomeriggio dai Carabinieri della locale Stazione con l’accusa di incendio. L’uomo è stato sorpreso mentre appiccava il fuoco a cumuli di rifiuti, tra cui materiale di risulta, in un terreno adiacente alla discarica comunale.

Ai domiciliari

L’uomo è stato fermato e, su richiesta della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, sottoposto agli arresti domiciliari. Tuttavia, in attesa della convalida dell’arresto, è stato rimesso in libertà in quanto non sussistevano le condizioni per l’applicazione di misure cautelari custodiali.

Il Procuratore Capo di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Verzera, ha commentato l’accaduto sottolineando “l’impegno costante della Procura e dei Carabinieri nel contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti e degli incendi dolosi”. Il Procuratore ha inoltre evidenziato come la situazione della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea rappresenti un grave problema, fonte di forte preoccupazione sociale.

Fiamme al porto di Catania, in cenere rimorchio carico di batterie al litio

Momenti di paura al porto di Catania. Un incendio è divampato all’interno di un rimorchio in attesa di imbarcarsi a bordo di una nave. Ad accorgersi del divampare delle fiamme, intorno alle 20, è stato il personale della guardia costiera durante l’attività di controllo del porto. Immediatamente è stata allertata la sala operativa della Capitaneria ha attivato le procedure del piano antincendio del porto.

I soccorsi

Via mare è giunto un rimorchiatore dei vigili del fuoco, mentre via terra una squadra del comando provinciale di Catania. La gente presente al molo 32 è stata fatta allontanare. Sul luogo dell’incendio è giunto anche il personale dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale.

Il container è stato tempestivamente isolato rispetto agli altri container ed ai rimorchi presenti nella stessa area adibita a carico e scarico di merci. A bruciare, all’interno del container, è stato materiale elettronico vario e batterie al litio.

Nessun ferito

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza tutta l’area. Nessuno è rimasto ferito e non risultano danni alle strutture portuali ne inquinamenti. Sono stati effettuati tutti i rilievi del caso per capire cosa abbia provocato l’incendio.