Si è verificato un drammatico incidente autonomo sull’autostrada A18 Messina-Catania, all’altezza del km 42 in direzione Messina, nel territorio di Calatabiano. Stando alle prime ricostruzioni, il conducente di un SUV Fiat Freemont, un uomo di 52 anni, sarebbe stato colto da un malore mentre era alla guida. Il mezzo avrebbe invaso la corsia opposta prima di schiantarsi contro il guardrail. Un’altra persona è rimasta ferita.

Inutili i soccorsi, la vittima morta sul colpo

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, per l’uomo alla guida del SUV non c’è stato nulla da fare. Il 52enne sarebbe morto sul colpo a seguito dell’impatto. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non si segnalano particolari disagi al traffico sull’arteria autostradale.

Ieri un altro incidente grave

Incidente sulla Modica- Marina di Modica all’altezza. Coinvolte 2 ragazze. Trasportate in ospedale sarebbero stati riscontrati lievi traumi, ma sono in corso ulteriori accertamenti.

Il mortale sulla Palermo-Catania

Massimiliano Frumenti, di 57 anni, romano residente a Catania, è morto negli scorsi giorni in un incidente stradale. Nello scontro tra due auto all’altezza di Resuttano, in direzione del capoluogo siciliano sono rimasti gravemente feriti un bambino e la sua mamma. Sono tutte e due in prognosi riservata. È stato necessario l’intervenuto dell’elisoccorso per trasportare i feriti.

Tragedia sull’autostrada A19

L’incidente mortale è avvenuto sulla A19 Palermo-Catania all’altezza del km 82, nei pressi dellos vincolo di Resuttano, in territorio dell’omonimo comune, in direzione del capoluogo siciliano. Nello scontro fra due autovetture una persona è deceduta mentre sono ben sei i feriti fra cui mamma e figlio.

Elisoccorso atterra in autostrada

Per soccorrere i feriti è stato necessario intervenuto dell’elisoccorso che è atterrato sulla sede stradale chiusa al traffico. Sul posto sono intervenute squadre dell’Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Indagini sull’incidente

L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli scontratisi per cause che dovranno essere accertate anche attraverso i rilievi tecnici della polizia stradale e le testimonianze. I soccorsi sono stati coordinati dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta.

Mortale nel Nisseno

Un drammatico incidente si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 626 che collega Caltanissetta a Gela. Nei pressi di Butera, un’automobile e un mezzo pesante si sono scontrati violentemente, causando la morte di un giovane di 28 anni originario di Vittoria. Nonostante la rapida mobilitazione della centrale operativa del 118 di Caltanissetta, che ha prontamente inviato un elisoccorso sul luogo dell’incidente, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei soccorritori, il giovane era già deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. L’autista del camion coinvolto nello scontro è stato assistito dal personale del 118 presente sul posto. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione, avendo riportato solo ferite di lieve entità.

