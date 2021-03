Insegnava a Villafranca Tirrena

Incidenti stradali: auto cade da viadotto, muore maestra

La donna è morta durante il trasporto in ospedale

Insegnava in scuola elementare di Villafranca Tirrena

Una maestra di 40 anni, Ada Maria Alessi, è morta stamani in un incidente sull’autostrada A 18 all’altezza dello svincolo di Messina Centro. Secondo le prime ricostruzioni, la donna ha perso il controllo del mezzo ed è precipitata nel viadotto Camaro.

Morta in ambulanza

La vittima, secondo una prima ricostruzione dell’incidente, avrebbe perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava precipitando dal viadotto Camaro. Nonostante l’arrivo di due ambulanze del 118 e la corsa disperata al Policlinico del Capoluogo peloritano, la 40enne non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate. La donna insegnava in una scuola elementare di Villafranca Tirrena. Lascia il marito e due figlie ancora in tenera età.

Il cordoglio del sindaco

La pagina Facebook di Monforte San Giorgio ha voluto ricordare l’insegnante con un messaggio di profondo cordoglio a nome delle autorità locali: “Il Sindaco, il Vice Sindaco, la Giunta Municipale, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri e l’Amministrazione Comunale tutta, si stringono intorno alla Famiglia Alessi-Bruno esprimendo, anche a nome della Cittadinanza, il più vivo dolore e il più sentito cordoglio per l’improvviso ritorno al Padre di Ada Maria Alessi”.

La tragedia di Santa Flavia

Il 20 marzo un altro incidente mortale sulla strada statale 113 nei pressi del cimitero di Santa Flavia (Pa). Nello scontro tra due mezzi una persona è deceduta. Nella zona dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli agenti del commissariato di Bagheria. Stanno intervenendo anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi che dopo lo scontro potrebbero prendere fuoco. I sanitari del 118 hanno soccorso la vittima, ma per l’automobilista non c’è stato nulla da fare.