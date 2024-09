aveva 52 anni

Un incidente mortale si è verificato questa notte sull’autostrada Messina Catania, all’altezza di Calatabiano, spegnendo la vita di un uomo di 52 anni, Alessandro Bisazza, residente a Spadafora.

Il funerale verrà celebrato lunedì 16 settembre alle ore 16 presso la chiesa Sacro Cuore di Spadafora.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, Bisazza, alla guida di una Fiat Freemont, ha perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta per poi schiantarsi contro un muro. La dinamica del sinistro, che ha coinvolto solo un mezzo, farebbe pensare che si tratti di un malore del conducente, ma le cause precise sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale che ha eseguito i rilievi.

Nell’incidente è rimasta ferita una donna, che è stata trasportata all’ospedale di Taormina. Le sue condizioni non sarebbero gravi. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza l’area.

Il cordoglio

La notizia della scomparsa di Alessandro Bisazza ha inondato di dolore l’intera comunità di Spadafora. “Un pezzo della mia vita è volato via. Un compagno di classe, un amico, una persona meravigliosa alla quale tutti volevano bene. Alessandro Bisazza , il mio “Bisaccia “, sempre sorridente , pronto allo scherzo e dotato di grande sensibilità, quello che mi chiamava “Rompina “,perchè in classe lo stuzzicavo continuamente, è ora in un altro posto, ma anche per sempre nel mio cuore. Ti voglio bene” – scrive una utente -.

Sandro, così come lo ricordano gli amici, era un uomo gentile, rispettoso di tutti, con un sorriso contagioso e una parola gentile per chiunque incontrasse.

Un suo amico, Angelo, ricorda i pomeriggi trascorsi al bar sport Miceli, un punto di ritrovo per la gente di Spadafoza, dove Sandro era una presenza costante. “Erano pomeriggi semplici impreziositi da persone straordinarie E in tutto questo c’era Sandro, un amico, un ragazzo umile e gentilissimo, rispettoso di tutti e con tutti…Mai una parola fuori posto, mai un litigio, aveva sempre un saluto e un sorriso per tutti…Oggi sto male Sandro, questa tua dipartita mi sta facendo tremendamente male…Che la terra ti sia lieve amico mio” – scrive un amico -.

“A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la Comunità di Spadafora esprimo costernazione e cordoglio per la tragica scomparsa di Alessandro Bisazza. Quello di stanotte è un evento incredibilmente doloroso che ha portato via da Spadafora uno dei suoi migliori figli. Alla sua famiglia vada il caloroso abbraccio da parte di noi tutti. Il nostro pensiero è rivolto anche alla sua compagna rimasta ferita nell’incidente” – scrive il sindaco di Spadafora, Lillo Pistone -.

