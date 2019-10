Nuova tragedia sulle strade siciliane. Un incidente è avvenuto oggi a Mistretta, nel Messinese. A perdere la vita Alfio Mazzurco 26 anni.

Era a bordo della sua moto all’altezza dello Chalet in via Libertà, quando è improvvisamente caduto sull’asfalto. I carabinieri sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro che avrebbe coinvolto, oltre allo sfortunato motociclista, anche un secondo mezzo.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Mistretta con l’ambulanza del 118, Alfio Mazzurco è deceduto poco dopo a causa di una frattura alla base cranica e al torace.

Utili ai fini delle indagini potrebbero risultare le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.