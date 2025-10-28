Ancora un incidente stradale in Sicilia. La vittima una imprenditrice. L’incidente stradale mortale, all’alba, a Pace de Mela.

A perdere la vita è stata Maria Rosa Cavò, di 49 anni. La donna ha perso il controllo dell’automobile in via Pirandello in prossimità di una curva. Dopo aver sfondato il guard-rail ha fatto un volo di una decina di metri.

Per estrarre il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco di Milazzo. Molto probabilmente la donna, proprietaria del bar pasticceria “La Casa del dolce” a Giammoro, si stava recando al lavoro.