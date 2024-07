Aveva 58 anni

Viene definito come un “lavoratore infaticabile”, Carmelo Iannino, deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina, 15 luglio, sull’autostrada Catania-Messina. Il sinistro si è verificato intorno alle 10 al km 29.800 lungo la carreggiata in direzione Messina, la vittima era alla guida di un furgoncino Fiat che utilizzava per consegnare il pane in tutto il comprensorio jonico. La vittima, 58 anni, è stato coinvolto in un tamponamento risultato fatale.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 10, mentre Iannino, alla guida di un furgone per la consegna del pane, rientrava da Giardini Naxos. Il conducente del furgone del furgone è stato coinvolto in un tamponamento a catena che ha coinvolto tre veicoli.

L’incidente sarebbe scaturito da un’avaria al motore di un camion che si è fermato sulla corsia di marcia. Iannino, impegnato nella galleria Sant’Alessio, non avrebbe fatto in tempo a frenare e si è scontrato con le altre due vetture che sopraggiungevano. Un altro automobilista è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sarebbero

Sul posto, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Giardini Naxos, due ambulanza del 118 da Letojanni e Taormina e i vigili del fuoco di Letojanni. I messi coinvolti sono stati sequestrati per i rilievi.

Il cordoglio

La notizia della scomparsa di Carmelo Iannino ha lasciato un profondo vuoto nella comunità di Furci Siculo. Il dolore per la sua perdita si è diffuso anche sui social, dove amici, parenti e conoscenti hanno espresso il loro cordoglio: “Ciao Carmelo, che brutto sapere che non ci sei piu’…il mondo è più povero senza di te sorridente…sempre…” – scrive un utente -.

“Una notizia tremenda, un gran lavoratore un bravo ragazzo…non l’ho mai visto se non con abiti da lavoro.. un dolore per tutta la comunità.. che la terra gli sia lieve” – scrive un altro -.

“Una tristissima notizia ci giunge, di quelle che non vorremmo mai ricevere ma, in questo momento, non possiamo fare altro che far sentire la nostra vicinanza al nostro dirigente Giuseppe Iannino per la tragica scomparsa del suo caro fratello Carmelo, uno dei lavoratori più infaticabili che la riviera Jonica messinese abbia mai avuto. Condoglianze da tutti noi” – ha scritto la squadra sportiva Amando volley Santa Teresa Di Riva -.

