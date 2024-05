Ancora un incidente mortale in Sicilia, questa volta nella statale 113 fra Tindari e Patti nella frazione Valle. A perdere la vita un 38enne originario di Patti, Massimo Di Luca, che, a bordo della sua moto, è finito rovinosamente a terra dopo essersi scontrato con un’auto per cause che dovranno essere accertate.

Nonostante l’intervento dell’ambulanza del 118 che lo ha portato al pronto soccorso del nosocomio di Patti, l’uomo è deceduto poco dopo. Sul posto la polizia locale e i carabinieri. Di Luca era molto conosciuto soprattutto per la sua attività di personal trainer e per la passione per la moto.

L’incidente mortale nel Ragusano

Nuovo incidente mortale sulle strade siciliane. La scorsa notte sulla strada provinciale 17, la Vittoria-Scoglitti, si è verificato uno scontro tra due Fiat Panda. Ha perso la vita una giovane mamma residente ad Acate. A causa del violento impatto per la donna di 47 anni non c’è stato nulla da fare.

Nell’incidente è rimasta ferita la donna alla guida dell’altra auto, di 44 anni, che è stata ricoverata all’ospedale Guzzardi di Vittoria e dimessa dopo poche ore.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri, per i soccorsi il 118. La Polstrada ha regolato la viabilità.

Incidente mortale allo Zen di Palermo, la vittima è un motociclista

Questo accaduto la scorsa notte è stato soltanto l’ultimo incidente mortale in ordine cronologico. Diversi i sinistri in cui vi sono state vittime sulle strade siciliane. Un uomo ha perso la vita ieri pomeriggio a Palermo. L’incidente, a quanto pare autonomo, è avvenuto in via Sandro Pertini, nel quartiere Zen. La vittima si chiamava Antonino Crivello, 61 anni, ed era a bordo di una moto quando ha perso il controllo del suo mezzo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, il motociclista è morto sull’asfalto. Sul posto le forze dell’ordine.

Scontro frontale a Misilmeri, muore 57enne, gravissima una ragazza

Pochi giorni fa un altro grave incidente in provincia di Palermo. E’ morto un uomo di 57 anni nello scontro frontale in via Nazionale a Portella di Mare Misilmeri tra una Volkswagen Up condotta dall’uomo rimasto ucciso e una Fiat Punto guidata dalla giovane di 25 anni.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare è morto sul colpo. La ragazza si trova in gravissime condizioni all’ospedale Civico. Sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia municipale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

La vittima dell’incidente è Baldassare Russo di 57 anni di Villabate (Palermo). Si trovava a bordo della Volkswagen Up. La giovane di 25 anni trasportata al pronto soccorso in gravissime condizioni alla guida di una Fiat Punto è di Belmonte Mezzagno.

