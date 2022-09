Tragico schianto

Incidente mortale sulla SS113, nel Messinese. Una persona ha perso la vita nello scontro tra due automobili. Al momento il traffico è bloccato, come fa sapere l’Anas.

Secondo quanto si apprende, nel pomeriggio di oggi a scontrarsi sono state due automobili, una Fiat e una Citroen. Per cause in corso d’accertamento, il conducente della prima vettura è morto in seguito alle ferite riportate, ferite due donne che viaggiavano sull’altra auto.

Traffico bloccato sulla “Settentrionale Sicula”

“A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 33 è stato istituito temporaneamente un senso unico alternato sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, a Giammoro, in provincia di Messina. Nell’incidente, che ha coinvolto due veicoli, una persona è deceduta”. Questa la nota dell’Anas.

Sul posto Carabinieri e 118

Sul posto sono intervenuti carabinieri per i rilievi di rito e due ambulanze del 118. Sul posto è presente anche il personale Anas e le Forze dell’Ordine per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

L’incidente di Modica

Ieri un altro grave incidente a Modica, nel Ragusano, sulla SS 115, subito dopo il viadotto Guerrieri. Una 15enne, a bordo del suo ciclomotore, si è schiantata con l’asfalto, le sue condizioni sono state giudicate molto gravi dai medici. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un incidente autonomo. La minore avrebbe toccato il cordolo della strada perdendo il controllo dello scooter. Sul posto, oltre alla polizia locale intervenuta per i rilievi, anche il 118. I sanitari, vista la gravità delle condizioni, hanno deciso di fare intervenire l’Elisoccorso che ha trasportato la giovane a Catania. È in prognosi riservata.