Diversi i feriti nell'incidente soccorsi dai vigili del fuoco

Altro grave incidente al confine tra Taormina e Letojanni. I vigili del fuoco del comando provinciale di Messina questa notte attorno all’una e 30 sono intervenuti per un incidente avvenuto sulla strada statale 114.

Nella vettura c’erano a bordo 4 adulti e 4 bambini. L’automobilista per cause in corso di accertamento è andato a finire contro la barriera di protezione laterale e, conseguentemente all’urto, si è ribaltata.

La squadra 4A, intervenuta anche con pick-up attrezzato, ha prestato soccorso ai feriti. Sono arrivate quattro ambulanze del 118 e due pattuglie dei carabinieri. Tutti gli occupanti dell’autovettura necessitavano di assistenza medica urgente e sono stati trasportati al pronto soccorso di Taormina e Messina.

Le condizioni di uno di loro, un bimbo di due anni, sono apparse molto gravi ed è stato quindi messo in prognosi riservata al policlinico di Messina.