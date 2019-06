Consegnati oggi i lavori alla ditta

Partono i lavori per la messa in sicurezza del casello Giardini Naxos. È in programma oggi la consegna dei lavori alla impresa esecutrice delle opere per la protezione del versante e sistemazione area relative all’ampliamento del Casello Giardini Naxos lungo l’autostrada Messina Catania.

Sarà la impresa Coco Salvatore di Paternò ad eseguire per conto del Consorzio i lavori di protezione del versante e sistemazione area relative al completamento delle opere di ampliamento del Casello Giardini Naxos. Questa mattina, negli uffici del casello, è stato siglato l’atto di consegna dei lavori tra CAS, rappresentato dal RUP Giovanni Raffa, direttore Area Lavori del CAS, e dal direttore dei Lavori Salvatore Bordonaro, e la ditta appaltatrice.