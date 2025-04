Via libera alle riprese del colossal che si sta girando nell’arcipelago delle Eolie usate come scenario per i luoghi dell’Odissea.

La società Wildside, che sta curando la produzione esecutiva del nuovo film di Cristopher Nolan “The Odissey”, potrà girare anche sullo scoglio di Pietra del Bagno e sull’isoletta di Basiluzzo, nell’arcipelago delle Eolie. Le due località scelte sono protette e per questo serviva una autorizzazione ambientale. Alla società verranno imposte alcune regole per il rispetto dei luoghi.

Il decreto di autorizzazione, dopo la decisione positiva della Commissione regionale tecnica specialistica (Cts) sulla valutazione d’incidenza ambientale, è stato firmato dall’assessore regionale al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino.

Autorizzazioni rilasciate celermente

“Così come avevamo già fatto per le riprese sull’isola di Favignana, nelle Egadi – dice Savarino – abbiamo agito con la massima celerità perché come Regione sosteniamo queste iniziative internazionali che danno lustro alla nostra Sicilia. Abbiamo, ovviamente, stabilito delle regole e posto dei limiti, nel rispetto della flora e della fauna delle aree interessate, e vigileremo sul loro rispetto, ma sono certa che da questo progetto deriveranno importanti ricadute per le Eolie in termini di flussi turistici e quindi di crescita economica, oltre agli effetti positivi che avremo per la valorizzazione del territorio. Prossimamente, gli spettatori di tutto il mondo potranno guardare alcune delle eccezionali bellezze del nostro patrimonio naturale”.

Il film colossal

Con un cast stellare guidato da Matt Damon nel ruolo di Odisseo, affiancato da nomi del calibro di Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Jon Bernthal e Charlize Theron, “The Odyssey” promette sequenze d’azione mozzafiato e una reinterpretazione visivamente innovativa delle avventure dell’eroe greco. Girato con la tecnologia Imax, il film, descritto dalla Universal come “un’epica avventura mitologica”, si preannuncia un’esperienza cinematografica immersiva e indimenticabile, che porterà sul grande schermo la potenza del poema omerico. Le riprese, oltre che in Italia, si svolgeranno anche in Grecia.