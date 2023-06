Isole minori, prorogati a settembre i contratti per le navi

24/06/2023

Via libera alla proroga tecnica dei contratti di servizio per il trasporto pubblico con navi di passeggeri e merci della Caronte & Tourist isole minori. Il provvedimento dopo la sigla degli accordi tra Regione siciliana e la società messinese. Il servizio effettua, con navi ro-ro, i collegamenti tar la Sicilia e le sue isole minori.

Cosa copriranno le proroghe

Le proroghe copriranno il periodo intercorso tra la fine dei contratti di proroga precedenti (scaduti a fine febbraio) e il prossimo 30 settembre. Si attendono gli esiti delle procedure di gara per i lotti relativi alle linee con le Egadi, le Pelagie e le Eolie. Da ricordare che la Caronte & Tourist, dopo l’esclusione disposta dalla Regione, è stata riammessa a seguito di provvedimenti dei Tar di Palermo e Catania) mentre per quelli relativi alle rotte con Pantelleria e Ustica non sono pervenute offerte.

Il lotto Egadi

Diversa la situazione del lotto Egadi. In questo caso Caronte & Tourist isole minori, in sede di negoziazione, aveva evidenziato di avere operato “costantemente in perdita”. Non soltanto durante tutto il periodo di durata contrattuale, ma anche nel corso dell’anno 2021, dell’anno 2022 e nei primi due mesi del 2023. La società aveva indicato in 370mila euro, oltre adeguamento Istat, il corrispettivo necessario a svolgere il servizio fino a fine settembre. In conseguenza la Regione Siciliana ha disposto di procedere all’assunzione di un impegno contabile. L’importo è pari a 608.400,03 euro oltre Iva al 10% ed adeguamenti maturati a titolo di aggiornamento Istat.

Si attendono le procedure di gara

