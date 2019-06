Indagano i carabinieri

La tragedia di questa notte. La morte di Martina Carbonaro una giovane di 20 anni rimasta uccisa dall’ennesimo incidente stradale dopo una notte di festa.

Adesso sono in corso le indagini dei carabinieri e certamente sono scattati tutti i controlli alcolemici e tossicologici su chi era alla guida.

Intanto gli amici hanno accolto increduli la notizia della morte della giovane.

“Ancora non ci credo,non ci sono parole giuro..riposa in pace piccolina”.

“Pensare che eravamo compagni di classe anni e anni fa.. non ci posso pensare che adesso non ci sei più, appena l’ho saputo non ci sono rimasto male, di più! La vita sa essere davvero crudele a volte…TROPPE VOLTE!

In ogni caso non ti dimenticherò mai!”

“Sono in credulo piccolina r.i.p adesso vola e stai libera in cielo in mezzo agli angeli . — triste”.

“Non ci sono parole … riposa in pace Marty…🖤”

“Crudele cuore mi si spezza il cuore 😭😭😭😭😭😭😭😭😭”

“Che il Signore ti accolga tra le sue braccia.. Non è giusto morire a 20 anni”.