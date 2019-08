C'erano tre lavoratori in nero

Lavoratori in nero e cibo congelato non indicato nel menu. Scatta la denuncia e la sanzione per un ristoratore. I carabinieri di Patti (Me), con il supporto dei militari dell’ispettorato del Lavoro di Messina e del nucleo antisofisticazione sanitaria di Catania hanno accertato in un ristorante l’impiego di tre lavoratori in nero, e la mancata osservanza delle norme sul lavoro.

Il ristoratore vendeva anche cibo congelato senza indicarlo nel menu. Il titolare dell’esercizio pubblico è stato denunciato per frode in commercio e per violazioni alle norme sul lavoro che prevedono l’applicazione di una pena pecuniaria fino a 50mila euro.