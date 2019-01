le selezioni il 29 e 30 gennaio a giardini naxos

Dopo il successo della prima edizione in Toscana, il 29 e 30 gennaio 2019 torna l’appuntamento con i Recruiting Days Gruppo UNA, dedicati a chi vuole intraprendere una carriera nel settore alberghiero o cerca nuove occasioni di crescita professionale.

In programma all’UNAHOTELS Naxos Beach Sicilia di Giardini Naxos (ME), durante i due giorni Gruppo UNA avvierà le selezioni di 20 figure tra Cuochi, Camerieri, Manutentori e Receptionist da inserire nello staff dei suoi 4 hotel e resort presenti in Sicilia per la stagione estiva 2019.

La ricerca è aperta a tutto il territorio nazionale e dedicata a figure specializzate nel ricevimento ospiti e nel food&beverage come cuochi, camerieri, receptionist per il ristorante e personale di sala. In occasione dell’evento, i partecipanti avranno la possibilità di incontrare i recruiter della nota catena alberghiera italiana e sostenere con loro un colloquio conoscitivo.

Partecipare ai colloqui dei Recruiting Days è semplicissimo, bastano 5 mosse:

1. Aggiornare il Curriculum per permettere di visionare il proprio profilo.

2. Indicare sul Curriculum l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normative in tema di privacy (Reg. UE n. 679/2016).

3. Inviare il Curriculum a recruitingday@gruppouna.it indicando nell’oggetto la posizione di interesse.

4. Se selezionati per il colloquio verrà inviata conferma e dettagli per la partecipazione.

5. Consultare regolarmente la pagina www.gruppouna.it/lavora-con-noi per eventuali aggiornamenti.

Per tutti i dettagli sull’iniziativa consultare il sito www.gruppouna.it/recruiting-days.

Chi è alla ricerca di nuove opportunità professionali, nelle prossime settimane potrà approfittare di altre occasioni di incontro con i recruiter Gruppo UNA durante le fiere di settore Career Service – Fondazione Campus Lucca (21 gennaio), EBTT Borsa Mercato Lavoro 2019 Firenze (12 febbraio) e Recruiting Date Arts, Media and Entertainment BOCCONI a Milano (26 febbraio).