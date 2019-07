Prosegue così l’Estate in musica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana

L’estate dell’Orchestra Sinfonica Siciliana sbarca a Tusa, tra Puccini, Rimkij Korsakov e Caikovskij. Il nono concerto del programma estivo dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, venerdì 5 luglio a Tusa prevede musiche di Puccini, Rimkij Korsakov, Caikovskij e una prima del percussionista Mazzamuto. A dirigere l’Orchestra Sinfonica Siciliana, Salvatore Percacciolo.

Prosegue così l’Estate in musica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. Il 5 luglio alle ore 21 a Tusa, in provincia di Messina, alla villa comunale, è previsto un programma che accosterà al poema di Musorskij Una notte sul Montecalvo e a vari Capricci sinfonici di Puccini, Rimkij Korsakov, Ciaikovskij. Spazio anche a una Ouverture per 4 percussioni e orchestra in prima assoluta di Giuseppe Mazzamuto, compositore e percussionista dell’OSS. Si tratta di Times Square.