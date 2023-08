Attività capillare di controllo della polizia nei luoghi della movida

Multe ai lidi non a norma per le emissioni sonore e contrasto al consumo e spaccio di stupefacenti. La movida selvaggia della provincia Messinese è stata messa a dura prova dai controlli stringenti della polizia nello scorso fine settimana. E’ finita con multe per svariate centinaia di euro e una segnalazione per consumo di droga.

Servizi straordinari di controllo

Ad essere stato messo in campo un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio dalla polizia di Stato. E’ stato predisposto nel periodo estivo dal questore di Messina Gabriella Ioppolo in città ed in tutta la provincia. Nel fine settimana appena trascorso, particolare attenzione rivolta ai comuni della fascia tirrenica, in particolare quelli di Patti, Gioiosa Marea, Oliveri e Piraino. In prima linea i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Patti. Sono stati coadiuvati da equipaggi del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale di Catania. Impegnati in una sinergica intensificazione di controllo del territorio e una mirata attività nei principali luoghi di aggregazione giovanile, al fine di garantire movida in sicurezza e rispetto delle regole.

Le irregolarità e i numeri

Nell’ultimo weekend sono state 339 le persone identificate, 150 i veicoli controllati e 13 i posti di controllo effettuati. Elevata inoltre una sanzione per violazione al codice della strada per circolazione con veicolo privo della prescritta revisione periodica. Inoltre, a seguito dei controlli negli esercizi commerciali maggiormente frequentati, elevate sanzioni per un ammontare complessivo di 1.205 euro. Le multe hanno colpito due lidi balneari perché privi della relazione fonometrica prevista dalla normativa relativa all’impatto acustico.

Contrasto allo spaccio

Infine portata avanti un’incisiva azione di contrasto al fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti e di prevenzione e repressione dei reati collegati, in primis lo spaccio. In questo caso gli agenti del commissariato sono stati affiancati dai poliziotti dell’unità cinofila del reparto di Reggio Calabria. Segnalato un soggetto in quanto assuntore abituale di stupefacenti alla competente autorità amministrativa e sequestrati a suo carico circa 5 grammi di stupefacente del tipo hashish.









