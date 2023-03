È successo a Sciacca, ai domiciliari due uomini ed una donna

I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Sciacca, la notte del 15 marzo, durante un servizio di controllo del territorio, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un uomo e di una donna rispettivamente di 55 e 51 anni residenti a Partanna e di un cittadino del Gambia di 23 anni residente ad Agrigento, regolare sul territorio nazionale, tutti gravati da precedenti penali.

La perquisizione ed il ritrovamento della droga

I militari della sezione Radiomobile, poco dopo la mezzanotte di giorno 15, hanno intimato l’alt alla Seat Leon sulla quale viaggiavano i tre soggetti, lungo la SS 115 all’altezza del bivio San Bartolo. Insospettiti dall’atteggiamento degli occupanti i carabinieri hanno proceduto ad effettuare la perquisizione delle persone e del mezzo. A seguito dell’ispezione i militari dell’Arma hanno rinvenuto un panetto di 93 grammi di hashish e un involucro in cellophane contenente oltre 4 grammi di marijuana.

L’arresto e la convalida

Lo stupefacente è stato, pertanto, posto sotto sequestro, mentre le tre persone, ultimate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, sono state tradotte presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Nella tarda mattinata di ieri, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sciacca ha convalidato gli arresti e disposto per tutti la misura cautelare dell’obbligo di dimora presso i rispettivi Comuni di residenza.

La droga in una mansarda di Librino, in due arrestati dalla polizia

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Catania ha arrestato M. G., di 41 anni, e D. S. di 28 anni, poiché colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana e cocaina. Nel corso delle attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita cessione di sostanze stupefacenti, il personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile ha eseguito una perquisizione all’interno di una mansarda condominiale di un immobile ubicato nel quartiere di Librino. Il controllo ha dato esito positivo in quanto gli operatori hanno sorpreso i due soggetti all’interno del locale in questione, intenti a cedere stupefacente a due acquirenti.

Nel corso delle attività sono state rinvenute e sequestrate sostanze stupefacenti del tipo marijuana per un peso complessivo pari a 23 grammi e del tipo cocaina per un peso complessivo pari a 13 gr oltre a un mestolo da cucina intriso di sostanza in fase di preparazione del tipo crack per un peso complessivo pari a 28 grammi. Nel medesimo locale, inoltre, sono stati trovati diversi oggetti idonei al confezionamento della droga in dosi come una bilancia e buste in cellophane.

I due uomini sono stati tratti in arresto e, dopo le formalità di rito, su disposizione del giudice, sono stati portati presso le loro abitazioni in attesa dell’udienza di convalida.

