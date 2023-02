Oltre 6 chili di stupefacente rinvenuti in un’abitazione e un garage

Oltre 6 chili di droga suddivisi tra casa e garage. E’ l’enorme quantitativo scoperto dalla polizia nel quartiere Picanello in casa di un uomo con precedenti. Gli agenti avevano maturati dei sospetti nei confronti di questa persona, che era già nota da tempo. Da qui la decisione di organizzare un blitz nell’immobile in cui risiede nei locali di pertinenza a cui lo stesso uomo aveva accesso. L’attività investigativa ha avuto i suoi immediati riscontri. Oltre all’ingente quantità di stupefacente trovati anche un bel po’ di soldi, frutto probabilmente di un’attività di spaccio.

Arresto in flagranza

La polizia di Stato ha arrestato in flagranza S.A, 53 anni, con l’accusa di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente. L’operazione è scattata nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita cessione di sostanze stupefacenti. Ad operare gli agenti della sezione criminalità diffusa della locale squadra mobile procedeva. Il blitz è scattato con una perquisizione in casa e nel garage del 53enne.

I riscontri

Questa attività consentiva di rinvenire e sequestrare, nell’immobile tra casa e garage, che si trovano nel quartiere Picanello, un cospicuo quantitativo di droga, in parte già suddivisa in dosi. In particolare, venivano scoperte inizialmente 40 buste in cellophane contenenti sostanza del peso complessivo di 180 grammi. Poi, altri 4 involucri plastificati contenenti sempre marijuana del peso di 27 grammi. Altri 8 involucri, sempre della stessa sostanza, del peso di 2,750 chili. Infine, 5 barattoli con all’interno un totale di 3,580 chili di marijuana.

Anche materiale per confezionare

Veniva inoltre trovato materiale utile alla pesatura ed il confezionamento della droga in dosi. La polizia ha trovato oltretutto una ingente somma di danaro contante in banconote di vario taglio, suddivisa in diverse mazzette. Soldi che vengono ritenuti l’incasso dell’illecita attività di cessione di stupefacenti. In ragione della enorme quantità di droga e soldi rinvenuti, oltre che del materiale per il confezionamento, è scattato l’arresto.

