Arrestato un 55enne nel catanese con precedenti

Nascondeva del metadone dentro la camera da letto. I carabinieri di Misterbianco, nel Catanese, sono arrivati a lui in seguito ad un soffiata. Arrestato un 55enne con precedenti.

L’accusa

I carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno arrestato in flagranza un pregiudicato catanese di 55 anni. L’accusa per lui è di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari dell’arma sono giunto a questo risultato nell’ambito di un riscontro ad un’attività info investigativa. Operazione finalizzata al contrasto della vendita di sostanze stupefacenti.

La perquisizione nella casa sospetta

I carabinieri si sono recati nell’abitazione del 55enne, oltretutto con precedenti, per trovare riscontri ai loro sospetti. Riscontri che sono subito arrivati una volta effettuato il blitz nell’immobile di via Sebastiano Catania. Rinvenute nella camera da letto dell’uomo due buste di plastica all’interno del cassetto di un comodino. Al loro interno erano nascosti complessivamente 21 flaconi di metadone da 20 milligrammi ciascuno.

L’etichetta semicancellata

L’etichetta delle confezioni in parte era abrasa e priva di lotto e data di produzione. Per questo i flaconi sono stati tutti sequestrati. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto con la misura dei domiciliari.

L’altro arresto nel Siracusano

Il metadone è sicuramente uno degli stupefacenti che ha un certo riscontro nel mercato dello spaccio siciliano. Lo scorso anno altra retata nel Siracusano dove gli agenti del commissariato di polizia di Avola hanno arrestato per spaccio di sostanza stupefacente un avolese di 48 anni. Secondo quanto emerso nell’indagine delle forze dell’ordine, l’indagato avrebbe allestito un traffico illegale di droga. In particolare le dosi di metadone che gli venivano date dal Sert a scopo terapeutico, le avrebbe rivendute a tossicodipendenti di sua conoscenza. Le indagini sono state avviate dopo alcune segnalazioni, in particolari alcuni tossici piuttosto conosciuti alla polizia sarebbero stati trovati in possesso di metadone.

Supermercato della droga in casa

Nel corso di un controllo, scattato nell’abitazione del 48enne, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 31 grammi di hashish. C’erano pure 239 flaconi di metadone, un bilancino di precisione e 270 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.