indagine della polizia di siracusa

Il suo piano era semplice: rubare la carta di credito ad un cliente di un supermercato di Siracusa, dove si era recata, e poi effettuare un prelievo. E’ andata male ad una donna di 41 anni, siracusana, con precedenti penali, che è stata denunciata dagli agenti delle Volanti di Siracusa per furto aggravato e utilizzo indebito di carte di credito e di pagamento.

L’indagine

L’indagine è scattata nel pomeriggio di ieri, in via Monsignor Carabelli, a due passi da corso Gelone, il cuore di Siracusa, per via di una segnalazione di un furto all’interno di un’auto in sosta. Ad essere intercettata è stata la 41enne che avrebbe voluto portare via qualcosa di prezioso dal mezzo ma scavando nei controlli gli agenti hanno scoperto dell’altro, in particolare dell’incursione della stessa indagata in un supermercato.

Tenta di fare acquisti in un negozio con la carta

In effetti la donna, poco prima, aveva tentato di utilizzare le carte di credito e di debito precedentemente sottratte al proprietario che si è accorto dell’ammanco quando si è presentato alle casse per pagare.

Non ha il Pin

La 41enne, non aveva a sua disposizione il Pin, ci avrebbe provato lo stesso a comprare in un’attività commerciale ma a quel punto sul cellulare della vittima del furto è arrivato un allert. Ha chiesto l’intervento della polizia e poco dopo gli agenti sono riusciti a ricostruire l’intera vicenda, denunciando la donna.