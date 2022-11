L’operazione nel Catanese, in manette un 44enne

E’ di un arresto il bilancio di una retata antidroga organizzata dalla polizia nel territorio di Acireale, nel catanese. Il commissariato ha organizzato un’attività mirata proprio al contrasto allo spaccio ed ha finito per mettere gli occhi addosso ad un uomo che oltretutto era in libertà vigilata proprio per reati connessi agli stupefacenti. I sospetti dei poliziotti sono stati evidenti sin dal primo momento e sono stati confermati con le perquisizioni dell’auto e dell’abitazione dell’uomo dove è stata trovata droga e materiale per il confezionamento.

In azione la squadra investigativa

L’intervento è stato della squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza di Acireale che ha organizzato un’operazione di polizia giudiziaria finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In questo contesto è stata fermata e controllata un’autovettura Smart con a bordo un pluripregiudicato di 44 anni per reati di spaccio di sostanza stupefacente, rapina, furto ed associazione a delinquere. Oltretutto il soggetto era sottoposto al regime della libertà vigilata.

Le perquisizioni

Considerati i precedenti del 44enne gli agenti procedevano alla perquisizione del veicolo rinvenendo due dosi di sostanza stupefacente di tipo hashish del peso di 1 grammo ciascuna. La perquisizione, dal momento che c’erano state delle avvisaglie, veniva estesa all’abitazione dell’uomo, dove venivano rinvenuti altri 29 grammi della stessa sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e due bilancini elettronici di precisione, tipici per la pesatura e la suddivisione in piccole dosi da smerciare illegalmente.

L’arresto in flagranza

Sulla base di questi riscontri il pregiudicato veniva arrestato nella flagranza del reato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Il pubblico ministero della Procura di Catania, che ha preso in carico il caso, disponeva per il 44enne la reclusione in carcere in attesa dell’udienza di convalida. A sua volta il Gip ha convalidato l’arresto e disposto il trasferimento del presunto pusher nella casa circondariale di piazza Lanza a Catania.