Vittima un giovane di Aci Catena

Rapina un giovane nel Catanese per portargli via il borsello. E per farlo aveva anche minacciato la vittima con un coltello a scatto. Questo perché il malvivente era stato scoperto e aveva trovato la resistenza da parte del giovane a cui voleva sottrarlo. I carabinieri però sono riusciti a rintracciarlo poco distante da dove aveva commesso la rapina, inutile il suo tentativo disperato di fuga.

L’arresto

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Acireale hanno arrestato un 31enne pregiudicato di Aci Catena con le accuse di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto illegale di armi ed oggetti atti ad offendere. I militari dell’arma sono intervenuti in seguito ad una segnalazione fatta al 112 per una rapina appena messa a segno.

I soccorsi

La vittima, un 22enne di Aci Catena, veniva subito raggiunto da una pattuglia e soccorso in strada dove per l’appunto era stato rapinato. Ai carabinieri ha raccontato di avere avuto poco prima una colluttazione con un coetaneo, sorpreso a sottrargli dal furgone il marsupio contenente il portafoglio. In particolare il ladro, dopo aver visto la resistenza della vittima, è riuscito ad assicurarsi il “bottino” solo quando lo ha minacciato di usare un coltello a scatto che nel frattempo aveva estratto, dileguandosi poi per le vie limitrofe.

Immediate ricerche

Sono quindi immediatamente scattate le ricerche a tappeto, che hanno consentito di individuare, non distante da dove era avvenuta la rapina, un uomo accovacciato dietro un veicolo che per la costituzione fisica che presentava avrebbe potuto essere l’autore della rapina. Il presunto rapinatore, ormai braccato, ha infine tentato, quale ultimo gesto per provare a farla franca, di nascondersi sotto l’automobile, rifiutandosi poi di uscire una volta scoperto e opponendo un’energica resistenza durante le fasi della cattura.

La perquisizione

Bloccato il 31enne, si è poi proceduto a perquisirlo, trovandolo in possesso del borsello appena rubato e di un coltello “a scatto” della lunghezza complessiva di 21 centimetri che è stato sequestrato. L’arrestato su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato trasferito nella casa circondariale di Termini Imerese.