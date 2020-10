Lo rende noto il sindaco, Nello Oliveri

Ad Aci Catena, nel Catanese, 25 positivi e il sindaco Aci Catena prepara misure dure. Nel paese del Catanese sono adesso 25 (16 donne e 9 uomini, uno dei quali ricoverati in ospedale) ed è salito a 95 il numero delle persone in isolamento fiduciario. Lo rende noto il sindaco, Nello Oliveri, che “raccomanda sempre massima prudenza”, e rinnova “l’invito alle basilari norme igieniche ed il consiglio di lavarsi bene le mani, proteggersi adeguatamente, indossare la mascherina, evitare gli assembramenti ed i contatti inferiori ad un metro di distanza”.

“Va evidenziato – sottolinea – come mai ad Aci Catena, dall’inizio della pandemia, si erano registrati questi dati allarmanti“. “Se i numeri non dovessero stabilizzarsi, in base all’ultimo Dpcm – aggiunge il sindaco di Aci Catena – ci troveremo costretti ad inasprire le misure anti contagio, mettendo in pratica i poteri che il governo centrale ha affidato ai sindaci, con misure drastiche che certamente non vorremmo mai adottare. Chiedo a tutti un maggiore sforzo e impegno affinché insieme si possa circoscrivere il propagarsi del Covid-19”.

A Catania ieri sono stati 66 i contagi registrati e sono 562 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 7.850 gli attuali positivi. Di questi 649 sono i ricoverati: 565 in regime ordinario (23 in più) e 83 in terapia intensiva con un incremento di 6 ricoveri rispetto a ieri. 7.202 si trovano in isolamento domiciliare. Anche oggi si registrano nuove vittime, sono ben 11 i decessi che portano il totale a 389. I decessi sono stati registrati 7 a Palermo; 2 a Catania; 1 a Messina e 1 a Marsala. I guariti sono 198. I tamponi effettuati sono 7.412. Sul fronte della distribuzione territoriale sono 192 i nuovi casi a Palermo; 170 a Catania; 66 a Trapani; 53 a Messina; 34 a Ragusa; 20 a Siracusa; 19 a Caltanissetta; 5 a Enna e 3 a Agrigento.