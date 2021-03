Decine e decine di persone ammassate

Liti, assembramenti e ressa per comprare il “bimby” low cost della Lidl. Accade a Milazzo, nel messinese, che davanti al centro Lidl si concentrano decine di persone in attesa che vengano aperti i cancelli. Obiettivo è accaparrarsi il robot da cucina in promozione. Una vera e propria guerra a chi si accaparrava lo strumento e i video diventano virali sui social.

Nemmeno alla paura di contagiarsi hanno saputo resistere le decine di clienti che si sono accalcate alla Lidl di Milazzo. Dopo le scarpe della Lidl al prezzo di 12 euro, ora tocca al robot da cucina “Monsieur Cuisine Connect”. L’aggeggio sarebbe capace di cuocere (anche a vapore), rosolare, frullare, mescolare e impastare, sminuzzare, ridurre in purea, emulsionare e pesare. Ha inoltre delle ricette preimpostate, è wireless ed è dotato di touch screen. Il prezzo? 349 euro. E c’è chi sarebbe disposto a fare follie per averlo visto che costa circa un terzo meno rispetto a un suo celebre diretto concorrente.

Attraverso i social sono diventati virali alcuni video che ritraggono i clienti del Lidl di Milazzo letteralmente pronti a prendere d’assalto la struttura appena saputo delle nuove scorte presenti sugli scaffali. Decine e decine di persone ammassate all’ingresso, pronte a farsi la guerra. Appena viene dato il via libera, qualcuno prova anche a darsi un contegno mettendo piede nella struttura, ma la finzione dura poco: inizia la corsa all’ultimo robottino.