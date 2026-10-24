Cos'è successo

A Lipari gli aliscafi non attraccano più al pontile degli aliscafi di Sottomonastero: dal 22 ottobre scorso un’ordinanza della Guardia costiera ha interdetto la struttura per l’illuminazione guasta e per criticità infrastrutturali. Imbarchi e sbarchi sono stati spostati alla banchina di Punta Scaliddi, nella stessa area portuale, come riportato dal Notiziario Eolie. Il divieto vale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e al momento non c’è una data di riapertura.

Cosa è successo al pontile degli aliscafi di Lipari?

Il provvedimento è un’ordinanza dell’Ufficio circondariale marittimo di Lipari firmata dal comandante, il tenente di vascello Gianmaria Arangio. Riguarda il pontile a giorno destinato all’attracco dei mezzi veloci nel porto di Sottomonastero, il principale punto di arrivo e partenza degli aliscafi sull’isola.

Secondo il Giornale di Lipari, fino al completo ripristino dell’opera e dell’impianto luminoso sono vietati l’approdo di qualsiasi unità navale, il transito pedonale, la balneazione, la pesca e ogni altra attività nell’area. Sono previste deroghe per il personale impegnato nei lavori, per le forze dell’ordine, per i servizi di emergenza e per le unità autorizzate dall’Autorità marittima.

La nuova ordinanza sostituisce quella del 14 agosto 2026, che aveva già interdetto la sola testata sud del pontile.

Perché il pontile di Sottomonastero è stato chiuso?

Le ragioni sono due: il mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione e le criticità infrastrutturali riscontrate nella struttura. Il Giornale di Lipari riferisce che la decisione è arrivata dopo la segnalazione del Gruppo Ormeggiatori e Battellieri delle Isole Eolie, che aveva evidenziato il guasto di tutti gli impianti di illuminazione del pontile.

Il Giornale di Sicilia descrive il pontile come «al buio» e «ancora semi inagibile» e riporta la protesta di Cristian Nicchia, secondo cui a causa della scarsa luminosità «l’altro ieri sera un isolano è inciampato e si è fatto male». Si tratta di una dichiarazione attribuita: le fonti consultate non riportano altri dettagli sull’episodio.

Dove ci si imbarca ora per gli aliscafi a Lipari?

Le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri degli aliscafi si svolgono alla banchina di Punta Scaliddi, che fa parte della stessa area portuale di Sottomonastero. Secondo il Notiziario Eolie le compagnie di navigazione continuano regolarmente il servizio da e per la Sicilia e le altre isole dell’arcipelago.

Ecco cosa conviene fare se si deve partire o arrivare a Lipari in aliscafo in questi giorni:

Andare a Punta Scaliddi: il punto di imbarco e sbarco dei mezzi veloci non è più il pontile di Sottomonastero ma la banchina alternativa nella stessa area portuale;

il punto di imbarco e sbarco dei mezzi veloci non è più il pontile di Sottomonastero ma la banchina alternativa nella stessa area portuale; Controllare gli orari prima di partire: le fonti non indicano variazioni di orario legate al trasferimento. È comunque utile verificare le corse sui canali ufficiali della compagnia con cui si viaggia;

le fonti non indicano variazioni di orario legate al trasferimento. È comunque utile verificare le corse sui canali ufficiali della compagnia con cui si viaggia; Non entrare sul pontile chiuso: l’ordinanza vieta anche il transito pedonale sulla struttura interdetta;

l’ordinanza vieta anche il transito pedonale sulla struttura interdetta; Seguire gli aggiornamenti della Guardia costiera: la riapertura è legata al ripristino dell’illuminazione e delle condizioni di sicurezza.

Per quanto tempo resterà chiuso il pontile degli aliscafi?

Alla data di oggi, 24 ottobre, non c’è una data. La Guardia costiera ha precisato che il divieto resterà efficace fino a quando non saranno eliminate le criticità segnalate e ripristinate tutte le condizioni di sicurezza richieste dalla normativa.

Sul fronte dei lavori c’è un precedente che pesa. Nell’interrogazione pubblicata dal Notiziario Isole Eolie, i consiglieri di Siamo Eolie ricostruiscono che il 24 giugno 2026 la Regione aveva autorizzato gli interventi urgenti sulla testata sud. I lavori erano stati affidati il 13 luglio e consegnati il 14 luglio. Il 2 ottobre il Comune ha poi affidato un servizio di videoispezione subacquea da 1.000 euro (determinazione n. 2326).

Cosa chiedono residenti e consiglieri al Comune e alla Regione?

Il gruppo consiliare Siamo Eolie, con primo firmatario Gaetano Orto, ha presentato un’interrogazione al sindaco Riccardo Gullo, inviata per conoscenza all’assessore comunale ai trasporti Saverio Merlino, all’assessorato regionale alle Infrastrutture guidato da Alessandro Aricò e al Dipartimento regionale delle Infrastrutture. Secondo i consiglieri «la chiusura della testata sud del porto di Sottomonastero ha privato l’utenza di un importante punto di approdo» con disagi per tutta l’estate.

Nel documento chiedono quando sarà ripristinata la testata sud, se i lavori affidati a luglio siano stati avviati e perché la videoispezione sia arrivata solo a ottobre. L’interrogazione chiede una risposta scritta.

Al momento della pubblicazione non risulta una replica pubblica del Comune di Lipari né della Regione Siciliana sulla chiusura del pontile o sui tempi dei lavori.