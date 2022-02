"Ho liberato Messina dalle lobbies di potere"

La mafia è scappata dalla Sicilia perché non ci sarebbero più risorse da drenare nel territorio. Anche se coniugata al condizionale, farà discutere la dichiarazione rilasciata da Cateno De Luca, ex sindaco di Messina e candidato alla Presidenza della Regione siciliana, a Casa Minutella. “Io sono un convinto assertore dei diritti della Sicilia in Italia – ha detto De Luca – però in passato abbiamo avuto anche la mafia che ha tentato di fare un partito siciliano. Ma guardate, la mafia probabilmente oggi è scappata dalla Sicilia in gran parte. Se il teorema della mafia è quello di un sistema criminale che va dove c’è business e soldi, ormai non è rimasta, viste le condizioni in cui siamo ridotti”.

“Ho liberato Messina dalle lobbies”

Parlando della sua esperienza da primo cittadino della città dello Stretto, De Luca rivendica la sua azione di contrasto ai poteri forti: “Semplice, perché io non ho fatto toccare palla né alle lobby né a quelli che sono i poteri forti di Messina. Questo è risaputo lascio una città che prima era in fallimento, con 550 milioni di euro di massa debitoria oggi ridotti a 140. Si registrano dati positivi anche nella raccolta differenziata dei rifiuti e nella distribuzione dell’acqua: prima era di 12 ore di media giornaliera adesso arriva a 19 ore. Per capacità di spesa , Messina era l’ultimo comune d’Italia. Quando siamo arrivati c’era una dotazione di 300 milioni di euro delle precedenti amministrazioni. Non erano stati capaci a spendere quelle risorse”.

Sicilia, sud dell’Europa o Nord dell’Africa?

Rispetto alla collocazione strategica della Regione, De Luca sostiene che la Sicilia si trova di fronte al classico bivio. “Noi dobbiamo solo decidere se continuare ad essere il Nord dell’Africa o il sud dell’Europa. E una scelta che non è semplicemente una definizione. Se noi siamo il sud dell’Europa, quindi la piattaforma, il fulcro dell’euro mediterraneo, allora significa che serve il Ponte e va cancellato questo sistema di ferrovie borbonico, vanno evitate le stronzate della Freccia Bianca, tanto per sciorinare alcune cose con le scelte nette che dobbiamo fare”.