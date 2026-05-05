Sbarca a sorpresa a Messina questa sera il Ministro e vice Premier Matteo Salvini. La sua è una iniziativa elettorale che doveva restare riservata ma che alla fine è stata ufficializzata dopo una insistente fuga di notizie riguardo un incontro con oltre un centinaio di candidati leghisti.

L’annuncio ufficiale della cena elettorale

Così, per evitare interpretazioni fuorvianti, arriva l’annuncio ufficiale: “Matteo Salvini torna stasera a Messina per un incontro a tu per tu con tutti i candidati della Lega al Consiglio comunale di Messina ed alle Municipalità. L’arrivo del vice premier è previsto alle 21 al Palazzo della Seta per una cena elettorale con gli oltre 130 candidati di Messina. Matteo Salvini incontrerà anche i quadri e i dirigenti locali della Lega”.

A rendere pubblico l’impegno con tanto di locandina è una nota dell’ufficio stampa della Lega in Sicilia.

Evento non in agenda ufficiale

L’evento non era in agenda ufficiale, l’appuntamento, infatti, è stato organizzato in fretta e furia negli ultimi due giorni, forse anche meno. L’occasione è stata data dalla concomitanza con la visita in Calabria per l’inaugurazione del primo lotto della statale 182, la cosiddetta Trasversale delle Serre, la strada che collega Jonio e Tirreno tra Vibo Valentia e Soverato. Da lì il passo è breve per organizzare la cena elettorale in Sicilia e in particolare proprio a Messina, terra difficile sul fronte politico per almeno due motivi: da un lato una Lega che spinge forte sull’idea del Ponte sullo stretto, dall’altra una presenza politica forte dei candidati indipendenti che fanno riferimento a Cateno De Luca.

I vertici leghisti a Messina

Anche per questo stasera a Messina è convocato lo stato maggiore del partito nell’Isola: non può mancare il senatore Nino Germanà, messinese e segretario del partito e con lui l’altro messinese Matteo Francilia ma non può mancare neanche l’uomo forte, il catanese Luca Sammartino. Ci saranno i deputati siciliani e poi, fra i 130 al tavola, anche i candidati che appoggiano Marcello Scurria, candidato unico del centrodestra a sindaco