I carabinieri e la Polizia Penitenziaria stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 36 persone. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, riguarda un presunto sistema criminale legato allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla disponibilità illegale di strumenti di comunicazione all’interno degli istituti penitenziari. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina su richiesta della Procura distrettuale. A eseguire le misure sono i militari del Comando provinciale dei carabinieri, insieme agli investigatori del Nucleo investigativo centrale della Polizia Penitenziaria, struttura del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

Arresti a Messina, droga e telefonini nelle carceri: le accuse

Le contestazioni formulate dagli inquirenti comprendono, a vario titolo, l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e un’ulteriore ipotesi associativa legata all’introduzione e all’utilizzo non autorizzato di dispositivi per comunicare da parte di persone detenute. Secondo l’impostazione accusatoria, alcune delle condotte sarebbero aggravate dal metodo mafioso e dalla partecipazione di più di dieci persone all’organizzazione. Tra i reati ipotizzati figurano inoltre il traffico e la detenzione illecita di droga, con l’aggravante della commissione dei fatti all’interno di un istituto penitenziario. L’indagine comprende anche contestazioni di intralcio alla giustizia, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, omissione di atti d’ufficio e violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Le singole responsabilità e il ruolo attribuito a ciascun indagato saranno chiariti attraverso gli ulteriori elementi che verranno resi pubblici dagli investigatori.

Arresti a Messina, la precisazione della Procura

Ulteriori dettagli sull’indagine saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa. L’incontro è in programma giovedì 12 novembre alle 10.30, nella sala riunioni del Comando interregionale carabinieri “Culqualber” di Messina. Durante l’incontro con i giornalisti saranno forniti approfondimenti sul quadro accusatorio e sugli accertamenti che hanno portato all’emissione delle misure cautelari. La Procura ha precisato che le informazioni diffuse in questa prima fase sono limitate dalla necessità di tutelare il riserbo investigativo. Nel comunicato viene inoltre richiamato il principio della presunzione di innocenza, ricordando che gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a una sentenza definitiva. L’ordinanza cautelare potrà essere impugnata davanti agli organi giudiziari competenti, che potranno confermarla, modificarla o annullarla. Le accuse dovranno essere vagliate nelle successive fasi del procedimento penale.