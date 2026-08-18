Almeno sette colpi esplosi. Due andati a segno.
È il dato che gli inquirenti dovranno leggere per primo, perché distingue un agguato da un avvertimento.
Cosa è successo a Zafferia
Un uomo di 31 anni, indicato con le iniziali V.B., è stato ferito ieri sera, lunedì 17 agosto, mentre stava rientrando a casa nel villaggio di Zafferia, a Messina.
Secondo la ricostruzione, percorreva la via comunale in sella a una bicicletta. All’improvviso gli spari.
Contro di lui sarebbero stati esplosi almeno sette colpi di pistola. Due lo hanno raggiunto alla schiena.
Il ricovero
L’uomo è stato trasportato al Policlinico di Messina.
È stato ricoverato e sottoposto a un delicato intervento.
Le indagini
Sulla vicenda indagano i carabinieri, impegnati negli accertamenti per l’intera notte.
I militari hanno sentito diverse persone e avviato la ricerca dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.
Secondo quanto ricostruito, l’uomo era già noto alle forze dell’ordine.
Altro fatto di cronaca a Gela
Un secondo episodio si è verificato nel Nisseno.
A Gela un sedicenne è stato ferito a coltellate al culmine di una lite familiare.
Il fatto è avvenuto nel quartiere Sant’Ippolito.
Il giovane è stato trasportato all’ospedale “Vittorio Emanuele” per gli accertamenti del caso.
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