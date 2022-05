Podismo, è la seconda prova del Running Sicily 2022

Numeri importanti per la Mezza Maratona di Capo d’Orlando che domenica 29 maggio animerà la cittadina del Messinese con un percorso che attraverserà anche il lungomare. Sono oltre 350 gli iscritti all’11ma edizione della maratonina che ha in programma anche la #RunFor Passion sulla distanza dei 10.550 Km. La kermesse è valida quale seconda prova del circuito internazionale Running Sicily 2022.

“Dopo la temporanea sospensione negli scorsi anni a causa della pandemia – ha sottolineato Nuccio Valenti, presidente dell’Asd Capo d’Orlando, organizzatore della corsa – torna in calendario una gara che ha sempre riscosso il grande gradimento degli atleti, sia per la spettacolarità del tracciato che per la velocità del percorso”.

Mezza Maratona di Capo d’Orlando nel calendario Fidal Bronze

La Mezza Maratona di Capo d’Orlando, patrocinata dalla locale amministrazione comunale, è inserita nel calendario Fidal livello Bronze. La partenza è in programma alle 9 dal Lungomare Andrea Doria (area antistante il CineTeatro) dove è previsto anche il traguardo. Gli atleti inscritti alla 10 Km. percorreranno 2 giri del tracciato, mentre saranno 4 i giri per i partecipanti alla Mezza Maratona. Tutti riceveranno la maglia tecnica ed una prestigiosa medaglia realizzata dall’artigiano Pippo Stancampiano.

La manifestazione, che nella sua ultima edizione del 2019 era stata vinta tra gli uomini nella Mezza maratona da Antonino Lollo e da Tatiana Betta tra e donne, è stata resa possibile anche grazie al supporto di Minias Globe Diagnostics, Ard Discount e GBC.

Seconda prova del Running Sicily

La prova di Capo d’Orlando servirà a delineare con maggiore chiarezza le gerarchie nelle classifiche del IX Running Sicily. Il circuito ha preso il via lo scorso 8 maggio con i successi nella XXI Maratonina di Terrasini di Maria Grazia Bilello e Armando Ruggiero.

Le ultime due tappe del circuito organizzato dalla Asd Agex di Nando Sorbello saranno il 16 ottobre con la IX edizione della Palermo International Half Marathon ed il 4 dicembre con l’XI Trofeo “Per le Antiche Vie di Trappeto (10 Km.).