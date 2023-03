La vittima: Basiliano Frasconà

Incidente stradale mortale a Mistretta, in provincia di Messina.

Basiliano Frasconà, 32 anni, è deceduto stamattina, domenica 19 marzo, in un incidente stradale avvenuto in via Verga. Il giovane viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione, per poi cadere a terra. Vani i soccorsi dei sanitari del 118, che lo hanno condotto in ospedale. Per lui non c’è stato nulla da fare. Saranno i carabinieri ha stabilire la dinamica dell’incidente.

Come riportato su NebrodiNews.it, l’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 di stamane. Sembra che il giovane stesse provando la moto che aveva riparato da poco nella sua officina. Il 33enne, infatti, era meccanico presso l’impresa Mammana di Castel di Lucio.