I Carabinieri della Stazione di Vulcano hanno arrestato in flagranza un uomo di 46 anni con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un passeggero minorenne. L’intervento è scattato nella serata di ieri presso lo scalo marittimo dell’isola, a seguito della segnalazione inviata alla Centrale Operativa della Compagnia di Milazzo da parte del personale di bordo di un aliscafo in navigazione verso l’arcipelago.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe approfittato del mare mosso e di un momento di confusione tra i passeggeri per avvicinare il minore durante la traversata. Il quarantaseienne avrebbe baciato la vittima contro la sua volontà per poi palpeggiarla nelle parti intime. La condotta si è interrotta quando il giovane è riuscito ad allontanarsi per chiedere aiuto al comandante del natante, il quale ha allertato subito le forze dell’ordine.

I riscontri delle telecamere e il trasferimento in carcere

Non appena l’imbarcazione è attraccata al porto di Vulcano, i militari dell’Arma sono saliti a bordo e hanno bloccato il presunto responsabile. Gli accertamenti immediati condotti dai Carabinieri hanno permesso di visionare e acquisire le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza installato all’interno dell’aliscafo, trovando conferma al racconto dei testimoni e della vittima.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nella casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell’autorità giudiziaria.