Giuliana Faraci, 40 anni, originaria di Alcara Li Fusi, è morta a Sant’Agata Militello dopo essersi sentita male dopo una cena al ristorante. La famiglia, assistita dall’avvocato Salvatore Mancuso, ha presentato un esposto per chiarire le cause della morte e accertare eventuali responsabilità.

La donna dopo la cena in un locale a Capo d’Orlando ha iniziato a sentirsi male. E’ andata a casa e dopo che le è salita la febbre e ha iniziato a stare male ha chiamato il 118.

Il legale: “I medici non hanno ritenuto opportuno il ricovero

“I medici sono andati in casa e non hanno ritenuto di dovere portare la donna in ospedale – spiega il legale – Per loro si trattava di un intossicazione alimentare e non sarebbe stato necessario il ricovero”. La donna che viveva sola a Sant’Agata di Militello è stata assistita dalla madre che all’alba di oggi si è accorta che la figlia era morta. La procura di Patti ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. La salma è stata sequestrata e portata a Patti.

La donna era segretaria del sindaco di Sant’Agata di Militello Bruno Mancuso. “L’intera comunità è sotto shock per la tragica scomparsa di Giuliana, descritta come una donna brillante e solare. Apprendiamo la tragica e sconvolgente notizia della prematura scomparsa di Giuliana Faraci – dicono dal Comune di Alcara Li Fusi – L’Amministrazione Comunale e la Comunità alcarese tutta si unisce al profondo dolore della famiglia. Possa la sua anima trovare conforto nelle braccia misericordiose del Padre”.

L’ipotesi anisakidosi

In questo momento l’ipotesi più concreta sia che Giuliana Faraci sia stata colpita da anisakidosi (o anisakiasi) un disturbo causato dagli anisakis, nematodi (vermi) parassiti capaci di annidarsi nelle pareti dello stomaco L’esordio dei sintomi è piuttosto rapido, entro poche ore dal momento dell’ingestione.

L’anisakidosi era diffusa soprattutto nelle zone dove si mangia abitualmente il pesce crudo, ad esempio in Giappone, tuttavia, da quando mangiare sushi è diventato una moda, sono stati riferiti casi pressoché in tutti i continenti (compresi Stati Uniti ed Europa): di fatto, quindi, ad oggi chiunque mangi pesce o calamari crudi o poco cotti è in realtà a rischio. A volte purtroppo le conseguenze dell’ingestione possono essere mortali.

Tragedia simile nel Napoletano

Sconcerto e dolore in tutto il quartiere di Soccavo, a Napoli, per la morte di Rossella Di Fuorti, la donna di 40 anni, mamma di due bambini, deceduta in casa proprio nel giorno del suo quarantesimo compleanno, dopo avere consumato un pasto in un ristorante del quartiere di Fuorigrotta che prepara sushi ed altre pietanze orientali.

La notizia ha provocato grande commozione tra le mamme degli altri bambini che frequentano la scuola coi suoi figli ma in tutto il rione la sua scomparsa ha provocato un’onda di tristezza. Solo l’autopsia potrà dire la verità su quanto accaduto e sulle cause della morte e se possa esserci una diretta correlazione tra il pranzo a base di sushi e quanto accaduto al rientro in casa dove la donna ha accusato prima vomito, poi un collasso ed è morta senza che i soccorsi potessero fare nulla per lei.